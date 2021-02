Biographie

Melvin Howard Tormé est un chanteur et acteur américain né le 13 septembre 1925 à Chicago aux Etats-Unis. Enfant prodige, il commence à chanter à l'âge de 4 ans dans un orchestre de jazz. A 13 ans, il écrit sa première chanson et plus tard il arrête le lycée pour intégrer le groupe de Chico Marx. En 1943, il débute sa carrière d'acteur au coté de Frank Sinatra dans une comédie musicale. L'année suivante, il forme un des tous premiers trios vocaux The Mel-Tones avec Les Baxter et Ginny O'Connor. Tormé se sépare du groupe en 1947 pour poursuivre une carrière solo. Dans les années 50, il laisse définitivement son image de pop star derrière lui et se réoriente vers le jazz. Il enchaîne alors les tournée à travers le monde et se forge une excellente réputation surtout dans les années 70 avec le retour du jazz vocal. Mél Tormé a écrit plus de 250 chansons dont plusieurs sont devenues des standards jazz. En 1999, il reçoit un Grammy Award pour la totalité de sa carrière et il meurt le 5 juin de la même année des suites d'une deuxième attaque.