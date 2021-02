Biographie

Le festival de Woodstock en 1969 où elle joua « Beautiful People » fit de son deuxième album, Candles In The Rain, un disque d'or. Dès lors, ses fans allumèrent des chandelles lors de ses prestations, et c'est peut-être là l'origine de cette manie qu'a depuis le public de se brûler les doigts avec un briquet lors des concerts… Elle connaît un deuxième succès, What Have They Done To My Song, Ma ? puis un troisième – n° 1 aux États-Unis en décembre 1971 –, « Brand New Key ». Depuis, elle poursuit une carrière en demi-teinte. © © ©Copyright Music Story Music Story 2015