Biographie

Plus connue sous les noms de Melanie C, Mel C ou encore « Sporty Spice » lors de son aventure avec le groupe à succès Spice Girls auquel elle doit sa renommée, Melanie Jayne Chisholm est née à Whiston (Lancashire), le 14 janvier 1974. Elle profite d'une pause des cinq chanteuses pour entamer sa propre carrière, commencée par un duo avec Bryan Adams sur le titre « When You're Gone » (1998), puis avec l'album Northern Star (n° 4, 1999), triple disque de platine vendu à cinq millions d'exemplaires et comprenant le premier single « Goin' Down » et les numéros un « Never Be the Same Again » avec Lisa « Left Eye » Lopes et « I Turn to You ». Sa popularité non démentie au Royaume-Uni se confirme avec l'album Reason (n° 5, 2003), assortis de six titres classés dont « Here It Comes Again » (n° 7). Deux ans plus tard, le troisième album Beautiful Intentions (2005), disque de platine vendu à un million et demi d'exemplaires, est surtout remarqué dans les classements européens pour le hit « First Day of My Life ». Malgré d'autres succès mineurs, l'album This Time (2007) se signale par un engouement moindre, tandis que les Spice Girls se réunissent pour une tournée. De retour en solo, Melanie C crée son propre label Red Girl Records et enregistre l'album The Sea (2011), puis Stages (2012), constitué de reprises de standards de comédies musicales, dont le duo « I Know Him So Well » avec Emma Bunton. Après l'enregistrement en public Live at Shepherd's Bush Empire (2013), démontrant qu'elle est également une chanteuse de scène, l'ex-Spice Girls s'investit dans l'animation des émissions Asia's Got Talent (2015), The X Factor Australia, Superstar et Asia's Got Talent (2015), au côté d'Anggun. Puis elle retrouve les studios pour son septième album Version of Me (2016), assorti de remixes. Au titre inédit « High Heels » (2019), succède en 2020 un album homonyme précédé par quatre singles dont « Fearless », en duo avec Nadia Rose. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020