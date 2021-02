Biographie

Née à New York dans le Queens en 1995 et connue pour son alter ego de Cry Baby, l'auteure-compositrice-interprète pop américaine Melanie Martinez s'impose auprès du grand public à la faveur de sa participation au télécrochet The Voice en 2012. Toujours dans le circuit scolaire au moment de sa participation, Martinez attend 2014 pour livrer un premier maxi, Dollhouse, imposant son univers pastel et doux-amer avant de livrer Cry Baby en 2015, premier album porté par les singles "Pity Party" et "Sippy Cup" en sixième position du Billboard 200 et en première position du classement alternatif aux États-Unis. En 2019, la chanteuse revient avec K-12, second effort accompagné d'un long métrage mettant à nouveau en scène son alter ego de Cry baby et décrochant de belles entrées dans les charts européens. © TiVo