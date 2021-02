Biographie

Interprète dévoilée en émouvant le public à sa participation à Star Académie en 2012, Mélissa Bédard s'est distinguée par sa voix chaude et vibrante, près de celles de Sara Bareilles et de Diana Krall. Impossible de demeurer indifférent lorsque la chanteuse s'empare du micro! L'année suivante, elle propose un premier album homonyme puis enchaîne avec S'aimer (2014), Ma liste de Noël (2016) puis Fleur de verre en 2019. En marge de sa carrière solo, on retrouve également Mélissa Bédard sur scène au sein de la distribution des spectacles Dans les souliers d’Elvis, Ferland : quand on aime et Elles chantent Dassin, notamment. En plus de sa carrière musicale, Mélissa Bédard est également comédienne et s'est illustrée dans la série dramatique M'entends-tu?.