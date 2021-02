Biographie

Auteur, compositeur, chanteuse et activiste pour les droits des homosexuels, Melissa Etheridge peut être considérée comme le pendant féminin de Tom Petty ou de Bruce Springsteen, avec lesquels elle partage un rock rocailleux débordant de racines folk, blues et country. Dès son premier album Melissa Etheridge (1988), la native de Leavenworth (Kansas) impose sa personnalité forte et sa voix cassée. Chacun de ses douze albums studio a été classé au Billboard, dont Yes I Am , certifié six fois disque de platine en 1993. Melissa Etheridge est également détentrice d'un Oscar et de deux Grammy Awards pour quinze nominations. Après une période de sécheresse créative au tournant des années 2000, Melissa Etheridge revient en forme avec l'album Lucky (2004). C'est sans se renier qu'elle surprend en travaillant avec des producteurs de R&B pour This is M.E., paru en septembre 2014 (disponible en février 2015 en France). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015