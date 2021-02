Biographie

Malgré des compositions pop efficaces et « radio-compatibles », Melissa Mars est d'abord restée inconnue du grand public, ses deux premiers albums, en 2003 et 2005, ne rencontrant qu'un succès relatif. La carrière musicale de cette Marseillaise à la voix de douce ingénue semble prendre de l'élan en 2006, grâce à son duo avec Pascal Obispo, « 1980 », un des tubes de l'année. Mais, relativement boudée par la critique et peu aidée par la rareté de ses prestations scéniques, elle ne parvient pas à trouver un public. Une tournée en 2008 pourrait donner un coup de pouce à cette artiste de talent à l'univers bien campé, plus proche peut-être d'Emilie Simon – bien que sensiblement moins « expérimentale » – que d'Alizée, à qui elle a été hâtivement comparée.