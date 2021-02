Biographie

Melissa Ouimet voit le jour à Saint-Albert dans l’Ontario (Canada) en 1986. Passionnée très jeune de musique, elle sait dès l’âge de 6 ans qu’elle veut passer sa vie sur scène. Il faut toutefois attendre 2003 et sa participation au concours Ontario Pop pour que se produise le déclic et qu’elle ait l’assurance nécessaire pour se lancer dans la musique. Si elle poursuit ses études, elle intègre en parallèle en 2006 un groupe de rock féminin du nom de Broken Nails. Elle quitte ensuite le Canada pour vivre une autre expérience musicale avec le groupe Sold Out qui se produit essentiellement en Asie. Mais elle revient en 2008, bien décidée à prendre son envol en solo grâce à l’appui d’une bourse octroyée par les Jeux de la Francophonie et la Fondation franco-ontarienne. Elle rejoint alors Montreal où elle se perfectionne en danse, en musique, en chant et en théâtre, et rejoue occasionnellement avec Broken Nails. À partir de 2010, elle effectue de nombreuses premières parties d’artistes tels que Robert Charlebois, Véronic DiCaire, Eric Lapointe, Bobby Bazini, les Porn Flakes, Martin Deschamps ou encore Sylvain Cossette. Après avoir participé sans succès au télécrochet La Voix en 2015, un premier album éponyme intervient en 2016, réalisé par Gautier Marinof (Marc Dupré, Jérôme Couture, Sophie Pelletier), et dont le single « Personne ne pourra m’arrêter » séduit les radios. Il donne lieu à une nouvelle version en 2018, dans laquelle d’autres voix de la chanson canadienne francophone s’unissent à la sienne pour soutenir le combat des Franco-Ontariens en réaction aux mesures anti-francophones. En 2019, elle participe à nouveau au télécrochet La Voix, cette fois-ci avec davantage de réussite puisqu’elle atteint les quarts de finale dans l’équipe de Marc Dupré. En 2020, elle publie le single « In Love Again », annonciateur d’un nouvel album, tandis qu’elle célèbre les fêtes de Noël avec « Noël dans la tête », qui ne tarde pas à se distinguer dans les charts canadiens. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020