Biographie

Mélanie Francette Coulet, dite Melissmell d'après la plante mélisse et « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana, est née à Valence, dans la Drôme, le 17 février 1981. À partir de 2004, la guitariste et interprète parcourt les scènes du sud de la France et se produit dans les festivals puis à Paris, aux Trois Baudets et à l'Européen. Sous la facette contestataire de la chanson « Aux armes », qui la révèle en 2010, se cache des mélodies plus intimistes nichées dans son premier album Écoute S'il Pleut paru l'année suivante. En 2013, son successeur Droit Dans La Gueule du Loup confirme la percée de Melissmell dans le paysage de la chanson française. Adepte de la scène indépendante et alternative qui l'a vue grandir, Melissmell enregistre un troisième album intitulé L'Ankou qui paraît en 2016. Melissmell a été récompensée par plusieurs prix dont quatre pour la seule année 2011, lorsqu'elle remporte deux fois le Prix Mosutaki et les prix « Coup de coeur » et « Révélation scénique » de l'Académie Charles-Cros. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016