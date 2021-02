Biographie

Si le nom de Melody's Echo Chamber renvoie directement aux années 1960 et à une invention qui a nourri de nombreuses chansons (la chambre d'écho), c'est aussi devenu celui du projet de Melody Prochet, chanteuse française originaire d'Aix-en-Provence et exilée aux États-Unis après l'aventure partagée avec The Narcoleptic Dancers. Le premier album Melody's Echo Chamber, arrivé en France en novembre 2012, est produit par Kevin Parker, du groupe australien Tame Impala. Il met en évidence les influences psychédéliques et shogaze de la chanteuse, qui part en Suède enregistrer son deuxième album Bon Voyage (2018) avec les musiciens du groupe Dungen. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018