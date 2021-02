Biographie

The Melvins est le côté expérimental et underground d'un rock hardcore lourd, teinté de metal qui a connu son apogée à l'aube des années 1990, le grunge. Le groupe est mené depuis le début des années 1980 par le guitariste et chanteur Buzz Osborne et le batteur Dale Crover, présents depuis Gluey Porch Treatments (premier album en 1987) et sur l'album le plus célèbre de leur carrière, Houdini (1993). Première influence de Kurt Cobain et de bien d'autres rockers devenus stars, The Melvins ont gagné le respect en s'affirmant en dépit des modes, et au moyen d'une discographie régulière et riche de collaborations. Depuis 2006, The Melvins poursuit sa route avec deux batteurs, toujours soutenu par le label Ipecac Recordings de Mike Patton. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2017