Biographie

Née à une date incertaine (un 3 juin 1896 ou 1897), Memphis Minnie est la fondatrice du Chigaco Blues, ouvrant la voie aux plus grandes personnalités du genre : Muddy Waters, Bo Diddley, Little Walter et Jimmy Rogers. Memphis Minnie fut l'une des plus plus grandes guitaristes de blues et une pionière dans ce genre musical. On lui doit le classique « Bumble Bee » et « Moaning the Blues ».