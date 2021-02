Biographie

Le pianiste Memphis Slim est le plus français des bluesmen américain. Il fait de la France sa seconde patrie dès 1962, alors qu'il est déjà reconnu aux Etats-Unis. Memphis Slim commence sa carrière dans les années mille-neuf-cent-trente dans l'Arkansas et le Missouri. En 1947, il compose un classique du blues avec « Everyday I Have the Blues », qui devient l'un des grands moments du répertoire de B.B. King. Ce tenant du jump-blues ne commence à se produire en dehors des Etats-Unis qu'au début des années mille-neuf-cent-soixante, lorsqu'il accompagne Willie Dixon en Europe. Parmi les quelques cinq cent enregistrements de ce géant, Broken Soul Blues (1961), All Kinds of Blues (1963), Messin' Around With the Blues (1970), et Rockin' the Blues (1981) méritent une attention particulière. Décédé le 24 février 1988 à Paris, Memphis slim est admis à titre posthume au Blues Hall of Fame en 1989. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015