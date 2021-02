Biographie

Men At Work est l'un des fleurons de la new wave des années 80. Grâce à deux titres, « Down Under », et surtout « Who Can It Be Now ? », le groupe australien s'est hissé en tête des charts du monde entier entre 1981 et 1983. Séparés en 1986 puis reformés (à deux) en 1996, Men At Work (ou ce qu'il en reste) arpente les scènes du monde entier depuis tout ce temps... © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015