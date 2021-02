Biographie

Men Without Hats véhicule un parfum d'années 80, de synthés sautillants, de mélodies new wave légères. Apparu sur la scène internationale en 1982 avec Rhythm of Youth, les canadiens de Men without Hats commettent alors leur seul véritable tube, « Safety Dance ». Men Without Hats n'est pas comme tant d'autres, le groupe d'un seul tube, « Pop Goes the World » en 1987 sur l'album du même nom perpétue leur succès. « Hey Men » en 1989 est l'ultime témoignage de leur talent, viennent ensuite séparation en 1991 et reformation confidentielle en 2003 pour No Hats Beyond This Point. Sorti exclusivement au Canada, cet album est un collector sur le marché européen. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015