Biographie

Pianiste allemand né à Magdebourg en 1923, Menahem Pressler est connu pour être le cofondateur du Beaux Arts Trio et l'unique membre durant toute son existence, de 1955 à 2008. Fils de réfugiés en Palestine au début de la Seconde Guerre mondiale, il reçoit une éducation musicale qui se poursuit aux États-Unis. Il remporte en 1946 le premier prix du Concours international de piano Debussy à San Francisco et se produit au Carnegie Hall de New York avant d'embrasser une carrière au sein du trio. Son parcours en soliste, s'il s'avère tardif, est ponctué de nombreux concerts et enregistrements, spécialement dans le répertoire romantique de Chopin, Beethoven et Mendelssohn. Il fête son 90ème anniversaire par un concert à la Cité de la Musique à Paris. Distingué par plusieurs prix en université ou en conservatoire, Menahem Pressler a reçu la médaille d'or de la Société nationale des Arts et des Lettres aux États-Unis, la Croix du Mérite en Allemagne et le titre de Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en France. En 2016, il se voit attribuer une Victoire de la musique d'honneur. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016