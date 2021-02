Biographie

Ménélik fait partie de ceux associés au début succès commercial du rap en France. Copain de fac de MC Solaar, Ménélik travaille avec Jimmy Jay et le Posse 501, puis est remarqué par Gilles Peterson qui le fait chanter sur des projets acid jazz. Sa collaboration avec les Allemands de No Sé apporte à Ménélik son premier tube en 1995 avec « Quelle aventure ! ». Son deuxième hit « Tout baigne », ne permet cependant pas à l'album Phénoménélik (1995) de percer. Ménélik assure les premières parties de MC Solaar et reçoit une Victoire de la Musique en 1996. Précédé par les tubes « Je me souviens » et surtout « Bye-Bye », Je Me Souviens sorti en 1997 est certifié disque d'or en 1998. La belle histoire s'arrête là pour Ménélik dont les albums suivants OQP (2000) et E-Pop (2001) sont des échecs. Rebaptisé MNLK, Ménélik sort en 2008 MNLK Project sans retrouver pour autant la lumière. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015