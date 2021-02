Biographie

Pour beaucoup, Mercedes Sosa fut l'une des voix les plus célèbres et engagées de l'Amérique latine. « LA voix de ceux qui n'avaient pas de voix à l'époque de la dictature (de 1976 à 1983). Elle a porté sa préoccupation pour les droits de l'Homme dans le monde entier », dira d'elle Victor Heredia, l'un de ses amis et compositeur de plusieurs de ses chansons. Mercedes Sosa était le symbole d'un mouvement de renouveau de la musique folklorique, socialement engagé, qui comptait entre autres figures de proue le chanteur argentin Atahualpa Yupanqui, mort à Paris en 1992. Surnommée La Negra en raison de son épaisse chevelure noire, elle a partagé la scène avec des artistes internationaux tels que Pavarotti, Sting, Joan Baez, Andrea Bocelli, Chico Buarque, Gal Costa ou Shakira. Elle s'est produite dans des lieux prestigieux, la Chapelle sixtine au Vatican (1994), le Carnegie Hall de New York (2002) ou le Colisée de Rome (2002) lors d'un concert pour la paix, auquel participa notamment Ray Charles. Mercedes Sosa était née le 9 juillet 1935 à Tucuman, dans une famille d'origine indienne vivant dans un quartier modeste et bercée par la culture populaire. D'abord professeur de danse folklorique, elle s'est lancée dans la musique dans les années 60, rejoignant avec son mari, le musicien Manuel Oscar Matus, le mouvement Nuevo Cancionero, qui a dépoussiéré le folklore. Elle enregistre son premier disque Canciones con fundamento. Mais vient bientôt le temps de l'exil pour cette militante communiste. En 1979, elle est arrêtée lors d'un concert à La Plata. Elle n'a plus le droit de chanter et s'installe à Paris, puis à Madrid. Elle ne retournera en Argentine qu'en 1982 pour une série de concerts à Buenos Aires. « Je suis chanteuse. Je suis veuve. J'ai un fils, Fabian Ernesto, et deux petites-filles. Je conduis une petite Audi. J'ai été très malade et je me suis retrouvée avec Dieu. Je suis progressiste. Je suis ambassadrice de l'Unicef », avait résumé Mercedes Sosa dans une interview en 2000. Elle décède le 4 octobre 2009 à 74 ans. © CM/Qobuz