Biographie

Groupe originaire de Buffalo aux Etats-Unis, Mercury Rev est à l’origine d’une musique rock indie composée de nuances psychédéliques et d’atmosphères planantes et oniriques. Depuis leurs débuts en 1989, les membres de cette formation se sont attirés moult acclamations de la part de la critique et du public. C’est sous l’impulsion du chanteur/guitariste Jonathan Donahue (également membre des Flaming Lips) que se crée Mercury Rev à Buffalo, dans l’Etat de New York. Le lineup original se compose alors également du chanteur David Baker, du guitariste/clarinettiste Grasshopper, de la flutiste Suzanne Thorpe, du bassiste/producteur Dave Fridmann et du batteur Jimy Chambers. Les membres de ce sextet de qualité ne collaborent au début pas vraiment sérieusement et leurs premiers enregistrements ne constituent que des bandes sons destinées à être incorporées dans leurs courts-métrages étudiants. Entre temps, Donahue se fait recruter par les Flaming Lips en tant que guitariste et enregistre avec eux l’album In a Priest Driven Ambulance, sorti en 1990 et produit par Dave Fridmann. Bien que les membres de Mercury Rev soient alors tous plus ou moins séparés et éparpillés à travers les Etats-Unis, quelques-unes de leurs compositions arrivent dans les oreilles du label Rough Trade qui leur propose alors d’enregistrer leur premier album, Yerself Is Steam, en 1991. Le caractère expérimental du disque séduit immédiatement et est salué par la critique, malheureusement la branche américaine de Rough Trade Records fait rapidement faillite et le disque souffre alors d’un manque de distribution et de promotion. Malgré ça une tournée anglaise est organisée. Celle-ci se révèle être catastrophique : les musiciens ne répètent pas assez et la qualité des shows s’en ressent fortement, David Baker quitte parfois la scène en plein concert pour aller prendre un verre, Donahue tente même d’arracher un œil à Grasshopper avec une petite cuillère lors d’une bagarre. Suite à cette tournée, le groupe se sépare momentanément. Pendant cette période, Sony Music recommercialise Yerself Is Steam enrichi d’un nouveau single Car Wash Hair. Mercury Rev, malgré une tension palpable, décide alors de se reformer et d’enregistrer un deuxième album. L’incroyable Boces sort alors en 1993 et leur permet de revenir sur le devant de la scène. Les tensions devenant insoutenables, David Baker se fait virer du groupe et le quintet restant retourne en studio pour enregistrer See You on the Other Side, publié en 1995. Deserter’s Songs arrive ensuite en 1998 puis All Is Dream en 2001. La popularité de Mercury Rev ne cesse de croitre, surtout en Angleterre, et se confirme avec la sortie de Secret Migration en 2005. Léger changement de sonorités ensuite pour le groupe qui compose des atmosphères plus électroniques pour le disque Snowflake Midnight qui sort en 2008. Une période de réflexion s’ensuit pendant laquelle Mercury Rev s’adonne à des expériences en tout genre, notamment à travers les concerts Mercury Rev’s Cinematic Sound Tettix BrainWave Concerto Experiment enregistrés à The Stone, local d’expérimentation musicale appartenant à John Zorn. Mercury Rev fait son retour en 2015 avec l’album The Light in You, une collection de chansons que Donahue et Grasshopper ont majoritairement enregistré aux Catskills Studios avec l’aide du bassiste Anthony Molina et de l’ingénieur Scott Petito. © LG/Qobuz