Biographie

Le postulat de MercyMe est clair comme de l'eau de roche, il promet à ses ouailles du rock et des prières comme s'il en pleuvait. Formé en Oklahoma en 1994, MercyMe doit attendre 2001 pour sortir son premier album au plan national avec Almost There. Dès lors son rock chrétien ne descend plus des cimes des ventes américaines avec des albums comme Spoken For (2002), Coming Up to Breathe (2006), All That Is Within Me (2007), The Generous Mr. Lovewell (2010), et The Hurt & the Healer en 2012. Mieux, MercyMe est l'auteur avec le titre « I Can Only Imagine » - initialement paru en 2001 - du premier standard du genre. « I Can Only Imagine » est classé dans différentes catégories du Billboard en 2003 et 2004, avant de devenir le premier titre de rock chrétien téléchargé légalement plus d'un million de fois. L'aura internationale du titre lui permet de figurer dans les meilleures ventes françaises durant l'été 2012. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015