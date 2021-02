Biographie

Touche-à-tout touchée par la grâce, Meredith Monk fait partie de ces artistes pluridisplinaires dont les recherches ont un grand impact sur l'évolution artistique de leur temps. Musicienne (principalement pianiste), compositrice et chanteuse soprano, l'Américaine (née en 1942) s'inscrit dans le courant minimaliste d'une avant-garde musicale basée sur la voix et ses multiples résonances. Son oeuvre hébergée par le label ECM peu après ses débuts comprend certains travaux dont la portée est d'ores et déjà considérée comme majeure. A ce titre, les disques Dolmen Music (1981), Facing North (1992) ou Volcano Songs (1997) sont autant d'expériences profondes et inédites. Ouverte à d'autres disciplines, Meredith Monk a joué, composé et réalisé pour le cinéma et a composé ou directement conçu une vingtaine de chorégraphies. L'album Impermanence en 2008 est suivi en 2011 du mirifique Songs of Ascension. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015