Biographie

Reine de l'electroclash, rencontre au stade punk du rock et de l'electro, Merrill Nisker commet quelques productions sous son nom avant de prendre l'avatar Peaches pour une nouvelle carrière placée sous le signe de la provocation intelligente. La Canadienne née en 1966 provoque un électrochoc à la sortie de son premier album The Teaches of Peaches (2000), déjà travaillé par les questions d'identité sexuelle. À l'instar de Gonzales, c'est en Europe qu'elle s'installe et déploie depuis l'Allemagne les brûlots Fatherfucker (2003) et Impeach My Bush (2006). Après avoir collaboré avec Joan Jett, Yoko Ono, Le Tigre, Josh Homme ou son idole Iggy Pop, elle invite l'ex-Sonic Youth Kim Gordon ainsi que sa fidèle amie Feist sur Rub (2015). © ©Copyright Music Story 2015