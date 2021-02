Biographie

Née à Caen en 1991 autour de Emmanuel Savinelli, Dominique Adrix et François Boros, la formation chanson folk traditionnelle française Mes souliers sont rouges livre entre 1995 et 2006 une série de cinq albums studio évoluant entre influences québécoises, irlandaises et françaises, de Tape la galoche (1995) à Une heure déjà (2005). Suite au départ de François Boros, le groupe finit par se séparer officiellement en 2006 pour ne réapparaître qu'en 2011, année de publication du DVD Retour aux sources. Si Mes souliers sont rouges reprend le fil de sa carrière scénique, il faut attendre 2019 pour voir la parution de Ce qui nous lie, septième opus studio de la formation. © TiVo