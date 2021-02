Biographie

Originaire des Etats-Unis (bien qu'elle soit née à Berlin), Meshell Ndegeocello, de son vrai nom Michelle Lynn Johnson, trimballe sa basse de pays en pays et de projet en projet depuis le début des années 90. Si son look est facilement identifiable (cheveux courts et légère tendance à l'androgynie), sa musique, elle, est plus difficile à définir. Voguant entre les genres au gré de son inspiration, seul son talent est constant. Si l'identité sonore de Meshell se place quelque part entre le hip hop, le jazz, la pop, et la funk, elle excelle également dans un registre plus intimiste, aux confins du trip hop. Bassiste et chanteuse virtuose, ses capacités l'amèneront à collaborer avec la crème des musiciens: Marcus Miller, Herbie Hancock, Madonna ou encore les Rolling Stones (c'est elle qui tient la quatre cordes sur quelques morceaux de l'album Bridges To Babylon). Toujours en quête de nouvelles aventures musicales, elle se lance dans un projet d'album hommage à Nina Simone en 2012, avant d'accompagner Anthony Joseph sur son disque Time en 2014. © Nicolas Gal/QOBUZ