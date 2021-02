Biographie

Instigateurs de la scène djent dès le début des années 90 avec une recette de metal extrême progressif axé sur les polyrythmies, les suédois de Meshuggah imposent leur identité complexe au fil d'une carrière ponctuée par quelques efforts marquants comme Destroy Erase Improve (1995), Catch Thirty Three (2005) ou encore Nothing (2006). Toujours plus concurrencé par une multitude de formations mettant en avant une science de la syncope portée à son paroxysme, le groupe rappelle en 2016 qu'il reste une force de tout premier ordre sur la scène metal avec son neuvième opus en 25 ans, The Violent Sleep of Reason. © TiVo