Biographie

Malgré plusieurs changements de personnel depuis sa formation en 1980 et la publication de son premier album Metal Church en 1984, le groupe californien Metal Church a su passer outre les tensions et les tragédies, notamment la perte de son chanteur David Wayne en 2005, pour renaître de ses cendres à plusieurs reprises et accoucher d'une douzaine d'albums en trois décennies d'existence. La formation du guitariste Kurdt Vanderhoof, qui a abrité à ses débuts le futur batteur de Metallica Lars Ulrich, élargit son audience à chaque parution : Blessing in Disguise (1989), Human Factor (1991) et Hanging in the Balance (1993) précèdent le premier album en public Live (1998). Après la sortie de Masterpeace (1999), qui ouvre une nouvelle période avec le label Nuclear Blast, les années 2000 sont émaillées de nouveaux départs, dont celui du chanteur David Wayne, avant son décès dans un accident de voiture en 2005. Remplacé par Ronny Munroe, Metal Church part sur une nouvelle base avec l'album A Light in the Dark (2006), suivi de This Present Wasteland (2009), puis de Generation Nothing (2013), après une brève séparation. En 2016, l'album XI voit le retour au chant de Mike Howe, également présent sur Damned If You Do (2018). © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2018