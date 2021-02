Biographie

Mariant la rapidité des rythmes hardcore aux riffs lourds du heavy au début des années 80, Metallica s’est rapidement illustré sur la scène metal. Si le groupe rejoignait surtout des fans de speed ou de thrash metal au départ, Metallica saura vite rallier des adeptes débordant du seul public d’initiés. Les deux têtes dirigeantes du groupe, James Hetfield et Lars Ulrich, se rencontrent dès 1980 mais c’est l’année suivante que le batteur convainc le guitariste-chanteur de monter un groupe. Rapidement, les changements de personnels se bousculent. Dave Mustaine remplace Lloyd à la guitare. Cliff Burton remplace McGovney à la basse. Metallica s’apprête à entrer en studio en 1983 pour immortaliser les futurs classiques qui allaient constituer Kill ‘Em All. L’alcoolisme de Mustaine commence toutefois à énerver le groupe. On lui montre la porte. Kirk Hammett intervient en toute urgence pour le remplacer et apprendre les pièces. Après la réception positive de ce premier album, Metallica s’empresse de proposer Ride the Lightning l’année suivante. Master of Puppets, sorti en 1986, sera un déclic encore plus important pour faire de Metallica un groupe reconnu internationalement. Tristement, Cliff Burton perd la vie au cours d’un accident avec l’autobus de tournée la même année durant une tournée en Suède. Jason Newsted viendra remplacer son idole en joignant Metallica peu de temps après. ...And Justice For All sera un autre point tournant crucial dans la carrière de Metallica. Les ventes atteignent aussi des sommets phénoménaux à l’échelle planétaire. Mais cette ascension ne semble pas satisfaire les gars du groupe qui décideront de faire appel au réputé Bob Rock pour produire leur album éponyme, surnommé Black Album. Cet opus sorti en 1991 est pavé de hits : Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven, Wherever I May Roam, Nothing Else Matter... Metallica refait confiance à Bob Rock pour pour enregistrer Load 4 ans plus tard en 1995. La suite, Reload sort l’année suivante. À travers toutes ces années, le succès du groupe ne s’est jamais démenti. Plusieurs les ont suivi dans toutes leurs expérimentations en studio ou sur scène. Que ce soit lors de l’album de reprises Garage Days en 1998 ou lors de l’enregistrement avec l’Orchestre symphonique de San Francisco sur S&M. En 2001, Jason Newsted quitte le groupe après 15 ans de loyaux services. Robert Trujillo, ex-Suicidal Tendencies, arrivera en renfort pour repartir en tournée avec Metallica sans toutefois avoir participé à St.Anger paru en 2003. Metallica travaille ensuite avec le légendaire Rick Rubin pour son album Death Magnetic de 2008. En 2011, le groupe collaborera avec nul autre Lou Reed pour l’album Lulu qui s’avérera le dernier enregistrement du légendaire leader du Velvet Underground. Le dernier opus de James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich et Robert Trujillo, Hardwired...To Self-Destruct remonte à 2016.