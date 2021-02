Biographie

Methode Man, le rappeur le plus charismatique du groupe de rap emblématique des années 1990, a parfaitement joué le rôle de porte-drapeau pour ses acolytes du Wu-Tang Clan. Né Clifford Smith à New York en 1971, il intègre le groupe et s'illustre au premier plan sur le classique Enter the Wu-Tang: 36 Chambers de 1993, où un morceau lui est consacré (« M.E.T.H.O.D. M.A.N. ».). L'année suivante sort son premier album solo, Tical, incluant un duo avec Mary J. Blige qui lui vaut un Grammy Award. Il collabore ensuite avec The Notorious B.I.G., 2Pac, Jay-Z, RZA et surtout régulièrement avec Redman (le show Method & Red). Entre deux réunions du Wu-Tang Clan et quelques apparitions au cinéma, Method Man réalise les albums Tical 2000: Judgement Day (1998), Tical 0: The Prequel (2004), 4:21...The Day After (2006). En 2015, après quelques mixtapes, de nouvelles collaborations et une réunion du Wu-Tang Clan pour A Better Tomorrow (2014), paraît The Meth Lab. Son troisième album avec Redman, Blackout Vol. 3, sort dans la foulée.