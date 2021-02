Biographie

L'une des nombreuses formations à émaner du collectif indie rock Broken Social Scene de Toronto, Metric livre un mélange tonique d'indie rock typique du début des années 2000 et de tonalités plus pastel héritées d'une certaine new wave. Emmené par la charismatique chanteuse Emily Haines (qui a déjà signé l'album Cut in Half and Also Double en 1996), Metric fait ses débuts en 2003 avec Old World Underground, Where Are You Now?, premier d'une série de disques souvent chaleureusement accueillis par le public et les critiques, comme Fantasies en 2009. Haines pour sa part, livre un second effort solo en 2006, Knives Don't Have Your Back. © Olivier Duboc /TiVo