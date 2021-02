Biographie

Né Leland Tyler Wayne à St. Louis en 1993, le producteur rap et R&B américain Metro Boomin s'impose au début des années 2010 avec une recette trap sombre et sans fioritures, associant son nom à une douzaine de hits entrés au Top 20 étatsunien en l'espace de cinq ans, de ses premiers beats pour Future ("Karate Chop") au "X" de 21 Savage en passant par le "Bad and Bougee" de Migos ou le "Tuesday" de iLoveMakonnen. Fort du remarqué Without Warning avec 21 Savage et Offset (Migos), Metro Boomin revient la même année avec Double or Nothing en compagnie de Big Sean et offre une suite à Without Warning fin 2018 sous la forme de Not All Heroes Wear Capes, gorgé d'invités de marque, de Gucci Mane à Drake en passant par Young Thug. © TiVo