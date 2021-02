Biographie

Rencontre invraisemblable entre la musique bruitiste art punk proto-électro hostile de Suicide et le son sardonique, étudié mais finalement pop sympathique de the Flaming Lips, MGMT font leurs débuts en tant que terroristes musicaux électroclash, pour transmuter rapidement en groupe pop éclectique, intello, aux connotations psychédéliques lourdes. MGMT sort un maxi électro-rock, Time to Pretend, sur le petit label indépendant Cantora Records en 2005. De bonnes critiques, en particulier pour le titre éponyme du maxi et une grande tournée attirent l'attention de Columbia Records, avec qui le duo signe en 2006. Réuni à Brooklyn, le duo engage le producteur Dave Fridmann pour créer un son totalement différent avec Oracular Spectacular, un album beaucoup plus large musicalement. © Stewart Mason /TiVo