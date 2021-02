Biographie

Dans les années 1990, Michael Bolton a cumulé les hits et imposé ses ballades rock et reprises soul dans les charts. Le chanteur aux cheveux longs et blonds a collectionné les Grammy Awards et enchaîné les numéros un : « How Am I Supposed to Live Without You », « When a Man Loves a Woman », « To Love Somebody » et « Said I Loved You...But I Lied », entre 1989 et 1993. Ce succès s'est ensuite étiolé au profit d'albums plus matures comme Bolton Swings Sinatra (2006) et One World One Love (2009), avec les participations de Ne-Yo et Lady Gaga. Après des hommages successifs à l'opéra dans My Secret Passion (1998), à Frank Sinatra dans Bolton Swings Sinatra (2006), au label Tamla Motown dans Ain't No Mountain High Enough: Tribute to Hitsville U.S.A. (2014), puis au 7ème art dans Songs of Cinema (2017), le chanteur de rock reprend ses morceaux préférés en version symphonique dans A Symphony of Hits (2019). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019