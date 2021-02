Biographie

La nouvelle race de DJs apparaissent de plus en plus autant comme des hommes d'affaires, que comme des musiciens. Le cas du français Michael Canitrot est significatif, lui qui est principalement connu pour ses organisations de soirées évènementielles, en particulier celles dénommées So, Happy In Paris?. Michael Canitrot a d'ailleurs largement investi sur ce nom, sortant en 2007 la compilation So, Happy In Paris?, suivie en 2010 de So, Happy In Paris? By Michael Canitrot. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015