Biographie

Né dans le New Jersey en 1967, Michael Giacchino est un compositeur de bandes originales américain révélé par ses travaux sur divers jeux vidéo tels que Medal of Honor ou Call of Duty ainsi que ceux sur la série télévisée Alias puis Lost. Son profil montant au fil des années, Giacchino est contacté pour des projets toujours plus ambitieux à Hollywood, signant un nombre impressionnant de partitions, que ce soit pour les films d'animation Coco, Zootopia, Les Indestructibles ou Up (qui lui vaut un Grammy Award) ou pour des blockbusters de la trempe de Star Trek: Into Darkness, Doctor Strange, Spider-Man: Homecoming, Rogue One: A Star Wars Story ou encore la série des Jurassic World. © TiVo