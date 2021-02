Biographie

Michael Kiwanuka n’en démord pas : il veut faire de la soul. Né dans le Nord de Londres d’une famille originaire d’Ouganda, c’est à douze ans qu’il découvre son âme sœur à six cordes. La révélation est immédiate et l’adolescent décide de prendre des cours et de jouer dans plusieurs groupes. Ce qu’il aime, c’est la distorsion, le crunch sortant de son ampli. Pourtant, c’est bien à travers la soul et le folk qu’il lance sa carrière. Ambitieux mais terre à terre, Michael Kiwanuka commence par être musicien de studio avant de se lancer dans ses propres compositions. Même s’il n’a pas confiance dans sa voix dans un premier temps, il continue de la travailler et en fait un pilier de son identité musicale. Home Again sort en 2012. Le producteur Paul Butler prend les commandes et permet au musicien de passer du statut d’inconnu à celui de prodige. Les critiques sont unanimes et l’imaginent déjà comme le futur porte étendard d’une soul moderne et épurée. Collaboration avec Dan Auerbach, premières parties d’Adele… Le voilà lancé dans le grand bain. Après quatre ans de travail, le Londonien accouche de Love & Hate. Toujours soul, cet opus ajoute une touche floydienne : guitare plus importante, longs morceaux lancinants… Michael Kiwanuka a progressé, est devenu plus mature. Particulièrement inspiré par Marvin Gaye, le jeune musicien semble assurer la relève d’un pied ferme. Ce qui se confirme en 2019 avec un trosième brillant opus sobrement baptisé Kiwanuka. © Qobuz