Biographie

Chanteur à la voix de baryton reconnaissable, figure de la « blue-eyed soul », Michael McDonald (né à Saint-Louis, dans le Missouri, le 12 février 1952) s'installe en Californie où il commence comme choriste du groupe Steely Dan, avant de trouver le succès avec The Doobie Brothers. Entre 1977 et 1982, il laisse notamment son empreinte vocale sur les classiques du soft-rock « What a Fool Believes » et « Takin' it to the Streets ». Parallèlement, il participe à des séances pour Donna Summer, Toto, Kenny Loggins ou Christopher Cross, avant de prendre son envol en solo avec l'album If That's What It Takes (1982), qui lui apporte la reconnaissance avec le titre « I Keep Forgettin' (Every Time You're Near) » (classé n°4 aux États-Unis). L'année suivante, son duo avec James Ingram sur « Ya Moh B There » le fait connaître des amateurs de dance. D'autres albums suivent, dans la même veine chaleureuse et sophistiquée : No Lookin' Back (1985), Take It To Heart (1990) et Blink Of An Eye (1993), avant la re-formation de The Doobie Brothers. Sa carrière solo reprend en 2000 avec l'album Blue Obsession, suivi par deux hommages successifs au label Tamla Motown (Motown en 2003 et Motown Two l'année suivante) et l'album de Noël Through The Many Winters - A Christmas Album (2005). En 2008, l'album Soul Speak le voit revenir aux reprises du style qu'il affectionne, avant de constituer un groupe de scène baptisé The Dukes Of September, avec ses homologues Boz Scaggs et Donald Fagen. Après des collaborations avec le groupe Grizzly Bear et le bassiste Thundercat, il réalise son dixième album Wide Open (2017). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017