Biographie

Depuis 2007, ce DJ allemand cultive l’art du bootleg et offre une cure de jouvence à des tubes rock (« Blinded by the Light » de Manfred Mann), des succès dance des années 1990 (« Show Me Love » de Robin S.) et dernièrement le« Baker Street » de Gerry Rafferty. Il œuvre ainsi pour l’unification de la culture de clubs franco-allemande, puisque ses remixes s’y classent régulièrement en têtes des classements electro-house. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015