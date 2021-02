Biographie

Michael Nyman, dandy et musicien prolixe, est surtout connu pour ses musiques de films, notamment ceux de Peter Greenaway ou encore La Leçon de piano de Jane Campion (1993). Musicologue, critique, librettiste, pianiste, éditeur, il a évidemment écrit pour son ensemble, le Michael Nyman Band, mais également pour des orchestres symphoniques, des chorégraphes (Karine Saporta, Lucinda Childs..) ; composé concertos et opéras (The Man who Mistook his Wife for a Hat) et publié essais et articles sur la musique (Experimental music : Cage and Beyond en 1974). Compositeur minimaliste, ses influences sont multiples : Mozart, Purcell, Bach, John Cage, Wim Mertens, etc., son but avoué étant de « composer une musique plaisante et agréable, ressentie comme rebelle et pluri-culturelle ». © ©Copyright Music Story 2015