Biographie

Guitariste de Stevie Wonder, le chanteur et compositeur Michael Sembello a connu son heure de gloire en signant le titre « Maniac », immense tube qui figure sur la bande originale du film Flashdance (1983). Collaborant également à celles de Cocoon (1985) ou Independence Day (1996), il a surtout travaillé pour de prestigieux artistes en tant que musicien ou producteur, tout en ayant réalisé quatre albums solos dont Bossa Nova Hotel (1983) et Backwards in Time (1997). © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2015