Biographie

Michel Berger fait partie des auteurs-compositeurs-interprètes les plus prolifiques et renommés de l'histoire de la variété française, et ce bien qu'il ait obtenu la plupart de ses succès à travers des titres écrits pour d'autres interprètes, de France Gall à Johnny Hallyday. Cocréateur de Starmania, compositeur de plusieurs musiques de films et engagé dans plusieurs causes humanitaires, Berger a offert à la variété française quelques-uns de ses tubes les plus connus, aussi accessibles que délicatement ouvragés, et offre un timbre de voix chaud, rond et doux. Fan devant l'éternel, il rend hommage à Jerry Lee Lewis sur "Il jouait du piano debout" et à Elton John sur "La Groupie du pianiste", deux de ses plus grands succès. © Olivier Duboc /TiVo