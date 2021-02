Biographie

Disciple de deux pianistes aussi différents que Vlado Perlemuter et Nikita Magaloff, Michel Dalberto poursuit une carrière peu médiatisée, polissant sans cesse un répertoire qu’il étoffe avec les années. Aujourd’hui, Gabriel Fauré, détesté durant sa jeunesse, dont il explore à la fois la poésie et les audaces harmoniques ; hier Debussy, auquel il a consacré une série d’enregistrements. Avant-hier Schubert qu’il a intégralement enregistré.C’est par le truchement de son grand ami le ténor Hugues Cuenod que Michel Dalberto a apprivoisé la musique de Fauré à travers les mélodies qu’il accompagnait. Cet étrange univers harmonique s’est peu à peu imposé à lui en l’amenant à étudier peu à peu le répertoire exclusivement pianistique.Voilà plus de quarante ans que Michel Dalberto s’est fait connaître en remportant coup sur coup le Concours Mozart à Salzbourg, le Concours Clara Haskil de Vevey et celui de Leeds qui lui attribue un premier prix. Héritier de la grande école de piano française d’Alfred Cortot, il fut l’élève de Vlado Perlemuter au Conservatoire de Paris. Dalberto a joué sous la direction de chefs comme Wolfgang Sawallisch, Erich Leinsdorf, Colin Davis, Yuri Temirkanov, Kurt Masur, Daniele Gatti ou John Eliot Gardiner et a été invité aux festivals de Lucerne, Florence, Aix-en-Provence, Vienne, d’Édimbourg ou du Schleswig-Holstein.Chambriste exceptionnel, il a joué les 10 Sonates pour violon et piano de Beethoven avec Henryk Szeryng et, plus récemment, est apparu en trio avec Dmitry Sitkovetsky et Lynn Harrell ou Renaud et Gautier Capuçon. Ses partenaires incluent Vadim Repin, Nikolaj Znaider, Yuri Bashmet, Henri Demarquette et Truls Mørk et les chanteurs Barbara Hendricks, Jessye Norman, Ildiko Raimondi, Nathalie Stutzmann et Stephan Genz. Il est le seul pianiste vivant à avoir joué et enregistré l’œuvre intégrale pour piano de Schubert publiée en 14 CD.Parmi ses dernières parutions : l’intégrale de la musique de chambre de Fauré avec Renaud Capuçon et le Quatuor Ebène, la Winterreise (Le Voyage d’hiver) et le Schwanengesang (Le Chant du cygne) de Schubert avec Stephan Genz, le 1er volume d’une série consacrée à Debussy, Fauré, Ravel et Franck ainsi que des enregistrements audio et vidéo réalisés lors de concerts sur des pianos de différentes marques. Les années ont apporté à Michel Dalberto une maturité sereine lui permettant de choisir des phrasés donnant une véritable vision à ses interprétations qui cherchent à convaincre plutôt qu’à séduire son auditoire. Sa technique éblouissante est toujours au service de l’expression. Depuis 2015, il a rejoint le label indépendant APARTÉ pour lequel il a gravé une excellente anthologie des œuvres pour piano de Debussy, comportant le 2e Livre des Préludes et des Images et le cycle Children’s Corner, enregistré dans le cadre inspirant du théâtre Bibiena de Mantoue, sur un piano Fazioli dont il trouve la sonorité idéale. Chaque disque est enregistré « live » et accompagné d’une vidéo. D’autres disques consacrés à la musique française devraient bientôt voire le jour. © François Hudry/QOBUZhttps://play.qobuz.com/playlist/1825362