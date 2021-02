Biographie

Même s’il réussira quelques jolis comebacks durant les années 80 puis 2000, Michel Delpech restera l'homme d’une belle poignée de tubesques chansons imparables parmi lesquelles Pour un flirt (1971), Que Marianne était jolie (1972), Les Divorcés (1973), Le Chasseur (Les oies sauvages) (1974), Quand j’étais chanteur (1975) ou bien encore Le Loir et Cher (1977). Des compositions toujours superbement arrangées et légèrement désabusées...Né Jean-Michel Delpech le 26 janvier 1946 à Courbevoie, il rencontre Roland Vincent, qui sera son compositeur, alors qu’il n’a que 18 ans. Cette même année, il publie son premier single, Anatole, chez Vogue. En 1965, Michel Delepch fait partie du casting de la comédie musicale Copains Clopant et le rend populaire avec la chanson Chez Laurette. Un succès qui lui permettra notamment de faire la première partie de Jacques Brel qui fait alors ses adieux à l'Olympia…En 1968, Delpech obtient le Grand Prix du Disque pour Il y a des jours où on ferait mieux de rester au lit. Il signe alors un contrat avec Barclay, point de départ de son âge d’or avec notamment Wight Is Wight (avec son clin d’œil au festival rock de l'île de Wight), Paul chantait Yesterday (évocation des Beatles) et surtout Pour un flirt.En 1972, il cesse sa collaboration exclusive avec Roland Vincent et enquille d’autres tubes : Les Divorcés (1973), Le Chasseur (Les oies sauvages) (1974), Quand j’étais chanteur (1975) ou bien encore Le Loir et Cher (1977). Des succès et un divorce avec sa femme Chantal Simon qui n’empêcheront guère Michel Delpech de sombrer dans la dépression. Il se tourne alors vers la religion, bouddhiste d’abord, catholique ensuite. Il reste pourtant l’un des chanteurs favoris des Français comme le montrent les sondages de la fin des années 70…En 1985, il revient au disque avec Loin d'ici. Michel Delpech publiera régulièrement des albums (Oubliez tout ce que je vous ai dit en 1986, Les Voix du Brésil en 1991, Le Roi de rien en 1997, Cadeau de Noël en 1999, Comme vous en 2004, Michel Delpech &... en 2006 et enfin Sexa en 2009) et se produira sur scène sans interruption.En mars 2013, il annule ses concerts pour soigner un cancer de la langue et de la gorge. Un an et demi plus tard, il évoque sa maladie à la télévision. Maladie également au centre de son livre Vivre ! et qui l'emporte le 2 janvier 2016 à 69 ans. © MD/Qobuz