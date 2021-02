Biographie

Né en 1942, l'auteur-compositeur-interprète français Michel Fugain fait ses premiers pas chez Barclay en 1964 avant de connaître la notoriété avec le groupe Big Bazar dès 1972, groupe avec lequel il signe quatre enregistrements studio, deux live et une bande originale de film (Un jour la fête), le tout constituant pour beaucoup le pic de sa carrière et imposant en France un esprit hippie hérité de la scène de San Francisco comme l'illustrent les célèbres 45 tours "Comme l'oiseau" ou "Une belle histoire". Il fonde par la suite La Compagnie, le temps de deux albums studio et un live, avant de se lancer dans une carrière solo en livrant un premier album éponyme en 1980 suivi dès lors de nombreux successeurs parus à intervalles réguliers. © Olivier Duboc /TiVo