Biographie

Fils de compositeur, le petit Michel est presque né avec les touches de piano collées à ses doigts. Arrangeur pour les bonnes œuvres de son paternel, Michel Legrand connaîtra son envolée dans les années 60 et 70 en composant les musiques des films des cinéastes de la Nouvelle Vague, dont les figures emblématiques que sont Jean-Luc Godard et Agnès Varda. C’est cependant au détour d’une rencontre artistique au sommet avec Jacques Demy que Michel Legrand vivra parmi ses plus belles aventures musicales en s’attelant à mettre des notes sur Les demoiselles de Rochefort, Les parapluies de Cherbourg et Peau d’âne (version 1970). Concernant Les demoiselles et Les parapluies, on peut écrire que Legrand a posé les bases de la comédie musicale française. Courtisé par le tout-Hollywood, Michel Legrand se liera d’amitié avec Henry Mancini et Quincy Jones, et vivra sans doute ses années les plus créatives sacralisées par la sublime BO de Un été 42, qui lui donna l’occasion de travailler avec Barbra Streisand. Il signera à ce propos en 1983 la BO très réussie de son film Yentl. Aussi connu dans l’hexagone que dans le monde entier, Michel Legrand a travaillé avec les plus grands, dont Frank Sinatra, Johnny Mathis, Nana Mouskouri, Claude Nougaro, Ella Fitzgerald, Zizi Jeammaire, Sarah Vaughan, Stéphane Grappelli ou encore James Ingram (une des découvertes de Quincy Jones). Parmi ses œuvres, Qobuz affectionne les BO de Cléo de 5 à 7, L’affaire Thomas Crown, La piscine, Peau d’âne, La vieille fille, Le sauvage, Les uns et les autres, Jamais plus jamais, Yentl, Partir-revenir, Les misérables (Lelouch). © Qobuz