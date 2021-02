Biographie

L'ultime gentleman! Figure mythique de l'époque des cabarets à chansons au Québec, Michel Louvain s'est tout d'abord distingué au cours des années 1950 sur scène, puis sur disque où il enchaîne les enregistrements et les hits, dont l'incontournable La dame en bleue et l'album Les trois L (1981) où il collabore avec deux autres chanteurs de charme importants, Pierre Lalonde et Donald Lautrec. En marge de sa carrière musicale, Louvain se distinguera également comme animateur télé... et tête de Turc de plusieurs humoristes des années 1980. L'aura kitsch entourant l'artiste se dissipera au cours des années 2000 où son blason de crooner sera redoré à l'aide de nouveaux albums et de concerts ambitieux, dont Gentleman crooner (2015).