Biographie

Compositeur majeur du cinéma français, Michel Magne est l’auteur de quelques-uns des thèmes populaires les plus célèbres des années 50 et 60. Louis de Funès trépignant en voyant la DS volante de Fantômas en train de disparaître à l’horizon, Lino Ventura jetant trois barbouzes en dehors d’un train ou une certaine marquise des Anges croisant le fer avec quelques féroces pirates : autant de scènes inoubliables que la musique de Michel Magne a su illustrer et accompagner. Compositeur attitré de Jean Yanne, l’homme s’est énormément illustré dans le registre comique en dépit d’une vie privée des plus chaotiques qui le mène au suicide en 1984. Mais l’homme ne s’est pas contenté que de cinéma : d’Elton John à Cat Stevens en passant par David Bowie, beaucoup ont collaboré avec le compositeur normand. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015