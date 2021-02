Biographie

Originaire de l'Ariège et né à Paris le 15 avril 1947, Michel Piquemal rejoint en 1958 la Maîtrise de l'ORTF où il reçoit un enseignement scolaire et musical, puis il étudie le piano avec Françoise Deslogères et Denise Sternberg, l'écriture avec Roger Calmel et la direction auprès du chef de choeur de la Maîtrise Jacques Jouineau dont il sera l'assistant de 1968 à 1973. Après avoir travaillé le chant avec Elsa Ruhlmann, Marcelle Gavanier et Ré Coster, c'est avec Denise Duval et Pierre Bernac pour la mélodie française, Suzanne Anders et Paul von Schilawski au Mozarteum de Salzbourg pour l'interprétation du Lied, qu'il poursuit sa formation de chanteur. Nommé professeur de chant choral au Conservatoire d'Argenteuil, Michel Piquemal crée en 1974 la Chorale Vittoria d'Argenteuil qui devient sous sa direction jusqu'en 1986 l'un des choeurs d'oratorio les plus importants de la région parisienne. En 1978 il fonde l'Ensemble Vocal Michel Piquemal constitué de professionnels, avec lequel il aborde un répertoire très vaste, de la Renaissance au répertoire contemporain où figurent des créations d'oeuvres de François Vercken, Roger Calmel, Jacques Casterède, Kamillo Lendvay, Marcel Landowski, Jean Guillou, Jean-Louis Florentz et Thierry Escaich. Devenu professeur à la Maîtrise de Radio France et au Centre d'Etudes polyphoniques de Paris, il assure de nombreux stages de chant choral dont un atelier au Conservatoire de Lille à partir de 1985. De 1985 à 1994, Michel Piquemal enseigne le chant choral et la direction de choeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. En 1987, il se voit confier la direction du Choeur Régional Vittoria d'Ile de France* et du Choeur Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec le Choeur Vittoria, il crée le Stabat Mater de Kamillo Lenvay en 1991, la cantate Croix de Lumière d'Antony Girard en 1996, Paris-Tango de Juan José Mosalini en 1999 et Eleusis de Raymond Alessandrini en 2006. Il donne également des cours d'interprétation de mélodies françaises dans le cadre de l'Académie Internationale d'Eté de Nice. Michel Piquemal est invité à diriger de nombreux orchestres : les orchestres de Bordeaux, Cannes, Marseille, Nice, Avignon, Nancy, Lille, l'Orchestre National des Pays de la Loire, l'Orchestre de Bretagne, l'Orchestre Lamoureux, l'Orchestre Pasdeloup, l'Ensemble Orchestral de Paris, l'Orchestre Symphonique d'Etat Hongrois, l'Orchestre de la Radio de Budapest, l'Orchestre de Bucarest, l'Orchestre Philharmonique de Liège, etc. Sa discographie est riche et diversifiée. En tant que baryton, Michel Piquemal a enregistré des oeuvres de Liszt, Lalo, Ravel, Rossini et Sauguet ainsi que des mélodies de Fauré et Poulenc avec la pianiste Christine Lajarrige. À la tête de ses différentes formations, il enregistre des oeuvres de Brahms, Cornelius, Donizetti, Duruflé, Fauré, Honegger, Lendvay, Mendelssohn, Poulenc, Ropartz, Rossini, Schubert et Tomasi. Michel Piquemal remporte en 1996, avec son ensemble vocal, une « Victoire de la Musique Classique » pour l'enregistrement chez Naxos de l'intégrale de la musique sacrée de Maurice Duruflé. En 1998, c'est avec le Choeur Régional Vittoria d'Ile de France qu'il obtient la même récompense pour l'enregistrement du Roi David d'Arthur Honegger, enregistré par le même label. Michel Piquemal enseigne le chant au Conservatoire Municipal du 18e arrondissement de Paris. Il est par ailleurs directeur musical du Grand Choeur de l'Abbaye aux Dames de Saintes et assure la direction de l'Académie Internationale de choeur et d'orchestre du Festival de l'Abbaye de Sylvanès. Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier des Arts et des Lettres et de l'Ordre National du Mérite, Michel Piquemal a reçu le prix hongrois Pro Artibus. *Le Choeur régional Vittoria d'Ile de France est un ensemble vocal de haut niveau constitué d'une cinquantaine de choristes confirmés. Créé en 1987 à l'initiative du Conseil Régional d'Ile-de-France, le Choeur est placé, depuis sa création, sous la direction de Michel Piquemal, assisté de Boris Mychajliszyn depuis mars 2011. De Bach à la musique contemporaine, il aborde tous les répertoires, mais il chante principalement les oratorios des 19e (surtout romantisme allemand) et 19e/20e (musique française), comme des 20e et 21e siècles, avec piano, orgue, petit effectif instrumental ou orchestre.