Biographie

Interprète classique, maître de l'improvisation free jazz, accompagnateur de variétés, compositeur de bandes originales pour le cinéma ou la télévision... le clarinettiste et saxophoniste Michel Portal semble avoir touché à tous les genres, toutes les formes musicales. Au chapitre de près de deux cents réalisations se dégagent quelques oeuvres de première importance comme le live Chateauvallon 1972, les B.O. de L'Ombre rouge et Le Retour de Martin Guerre, les albums Dejarme Solo (1980), Blow Up (1996) avec Richard Galliano et Dockings (1998). Des productions plus récentes comme Minneapolis (2001), Birdwatcher (2007) ou Baïlador (2010) témoignent de sa créativité inextinguible. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015