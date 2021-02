Biographie

Né à Paris en 1947 des comédiens Fernand Sardou et Jackie Sardou, le chanteur et comédien français Michel Sardou apparaît sur la scène musicale de la fin des années 60, décrochant notamment un premier tube avec le controversé "Les Ricains". C'est cependant à partir de 1970 et la publication de son premier album, J'habite en France, que Sardou s'impose progressivement comme l'un des chanteurs les plus populaires de sa génération, livrant pas moins de vingt-six efforts studios et dix-neuf albums live entre 1970 et 2018, écoulés à plus de cent millions d'exemplaires et égrainant une impressionnante collection de tubes parmi lesquels "Les Lacs du Connemara", "Être une femme", "La Maladie d'amour", "En chantant", "Je vais t'aimer" ou "Le France". Depuis 2018, Sardou délaisse définitivement la musique au profit de sa carrière de comédien. © TiVo