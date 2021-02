Biographie

Un des seuls artistes brésiliens dont la renommée dépasse les frontières de l'Amérique du Sud, Michel Telo est né à Medianeira, Parana, en 1981 et s'est d'abord fait remarquer comme leader du groupe de sertaneja Grupo Tradiçao, avec lequel il aura enregistré six albums avant son départ en 2008. Un an plus tard, il enregistre son premier album solo, Balada Sertaneja, mais ce n'est qu'avec son album live, Ao Vivo, nominé aux Latin Grammy Awards, qu'il devient un phénomène à l'échelle nationale amené à se produire devant 17 millions de fans sur sa tournée Fugidinha de 2011. La même année, son single “Ai se eu te pego” atteint les 100 millions de vue sur Youtube, devient numéro un dans plus de quinze pays puis est adopté comme hymne par Cristiano Ronaldo et Rafael Nadal. © TiVo